Оккупанты начали обстреливать жилые районы Николаева - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты днем начали обстреливать жилые районы Николаева, пишет УНН.
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"Орки днем бомбят город", - написал в Telegram председатель Николаевской ОГА.
"Оркостан этот редкие ублюдки, не знаю, как днем бомбить жилые районы, ну, вообще, идиоты. Люди наши устраняют все это дело. Я вас прошу, не публикуйте видео, их очень много... Вы не помогаете никому", - сказал Ким в видеообращении, призвав не публиковать ни фото, ни видео.
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В Николаевской области в местах, где оккупанты отступили, люди готовятся к посевной, в полях уже стоят тракторы.