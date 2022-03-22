В Николаевской области оккупанты обстреляли АЗС: есть погибшие

Детали

После вражеского обстрела на автозаправочной станции в Корабельном районе Николаева произошел пожар на площади 10 кв. м.

От ранений, несовместимых с жизнью, погибли трое мужчин.

Одна женщина пострадала. Еще до прибытия спасателей "скорая" доставила ее в больницу.

Напомним

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты днем 21 марта начали обстреливать жилые районы Николаева.