В Николаевской области оккупанты обстреляли АЗС: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Николаевской области 21 марта российские оккупанты обстреляли автозаправку, погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
После вражеского обстрела на автозаправочной станции в Корабельном районе Николаева произошел пожар на площади 10 кв. м.
От ранений, несовместимых с жизнью, погибли трое мужчин.
Одна женщина пострадала. Еще до прибытия спасателей "скорая" доставила ее в больницу.
Напомним
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты днем 21 марта начали обстреливать жилые районы Николаева.