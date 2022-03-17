Российские оккупанты обстреляли Новые Петровцы: погиб 2-летний ребенок

Детали

"17 марта из тяжелой артиллерии оккупанты совершили обстрел жилых домов на Вишгородщине. В результате обстрела разрушена многоэтажка, повреждены соседние жилые дома. Сейчас известно о гибели двухлетнего ребенка и многочисленных травмах у четырех человек", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают медики и полицейские, которые фиксируют последствия обстрела.

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В Киевской области оккупанты обстреляли эвакуационные колонны, погибло двое полицейских.