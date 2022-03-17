Российские оккупанты обстреляли Новые Петровцы: погиб 2-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Новые Петровцы в Киевской области, в результате действий захватчиков погиб 2-летний ребенок, еще четыре человека травмированы. Об этом сообщила полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
"17 марта из тяжелой артиллерии оккупанты совершили обстрел жилых домов на Вишгородщине. В результате обстрела разрушена многоэтажка, повреждены соседние жилые дома. Сейчас известно о гибели двухлетнего ребенка и многочисленных травмах у четырех человек", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают медики и полицейские, которые фиксируют последствия обстрела.
Дополнение
В Киевской области оккупанты обстреляли эвакуационные колонны, погибло двое полицейских.