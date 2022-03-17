На Київщині окупанти обстріляли евакуаційні колони, загинуло двоє поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Київській області російські окупанти з танків обстріляли евакуаційні колони, внаслідок чого загинуло двоє поліцейських. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
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Як зазначили, ворог, прикриваючись "зеленими коридорами", здійснює передислокацію своїх сил і техніки. Всі рятувальні операції на Київщині проводили під обстрілами.
"У Київській області, яка тимчасово окупована, розташована велика кількість лікарень, шкіл та дитячих садків. Щоб врятувати людей від пекла війни, всі органи державної влади намагалися вивезти якомога більшу кількість громадян. Але російські окупанти не давали такої можливості. Під час евакуації людей у Бучанському районі окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Така ж ситуація склалася і в Ірпені, коли в службовий автомобіль поліції потрапив снаряд "Граду". Лише зараз вдалося забрати тіло поліцейського", - сказав начальник поліція Київської області Андрій Нєбитов.
Він додав, що після вдалої атаки ЗСУ на напрямку Ірпінь, Гостомель, Немішаєве, здійснили ефективний артилерійський удар, який дав змогу українським військовим просунутись вперед.
"Ми фіксуємо, що переможний настрій у російських солдат давно зник, бо Збройні Сили та весь силовий блок, за активної підтримки громадян працює над тим, щоб знищувати якомога більше продовольчих поставок для окупанта. На Київщині спостерігається партизанський рух", - зазначив Нєбитов.
Нагадаємо
За останні два тижні на Київщині вдалося евакуювати більше ніж 70 тисяч людей.