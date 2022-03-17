В Киевской области оккупанты обстреляли эвакуационные колонны, погибли двое полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киевской области российские оккупанты из танков обстреляли эвакуационные колонны, в результате чего погибли двое полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Детали
Как отметили, враг, прикрываясь "зелеными коридорами", осуществляет передислокацию своих сил и техники. Все спасательные операции в Киевской области проводили под обстрелами.
"В Киевской области, которая временно оккупирована, расположено большое количество больниц, школ и детских садов. Чтобы спасти людей от ада войны, все органы государственной власти пытались вывезти как можно большее количество граждан. Во время эвакуации людей в Бучанском районе оккупанты обстреливали эвакуационные колонны танками. Один полицейский погиб, еще один ранен. Такая же ситуация сложилась и в Ирпене, когда в служебный автомобиль полиции попал снаряд "Града". Только сейчас удалось забрать тело полицейского", - сказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
Он добавил, что после удачной атаки ВСУ на направлении Ирпень, Гостомель, Немешаево, осуществили эффективный артиллерийский удар, который позволил украинским военным продвинуться вперед.
"Мы фиксируем, что победный настрой у российских солдат давно исчез, потому что Вооруженные силы и весь силовой блок, при активной поддержке граждан работает над тем, чтобы уничтожать как можно больше продовольственных поставок для оккупанта. В Киевской области наблюдается партизанское движение", - отметил Небытов.
Напомним
За последние две недели в Киевской области удалось эвакуировать более 70 тысяч человек.