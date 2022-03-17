Російські окупанти обстріляли Нові Петрівці: загинула 2-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли із важкої артилерії Нові Петрівці на Київщині, внаслідок дій загарбників загинула 2-річна дитина, ще четверо людей травмовані. Про це повідомила поліція Київської області, пише УНН.
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"17 березня із важкої артилерії окупанти здійснили обстріл житлових будинків на Вишгородщині. В результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та багаточислені травми у чотирьох осіб", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють медики, а також поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу.
Доповнення
На Київщині окупанти обстріляли евакуаційні колони, загинуло двоє поліцейських.