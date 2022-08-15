Российские оккупанты обстреляли Никополь

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"Из РСЗО обстрелян город Никополь. Города, села, поселки береговой линии – оставайтесь в укрытиях, на противоположном берегу работает ствольная артиллерия", – написал он.

Напомним

По меньшей мере 12 взрывов прогремели в Харькове и области после объявления воздушной тревоги.