Российские оккупанты обстреляли Никополь
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Никополь. Предварительно без жертв. Об этом в Telegram сообщил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко, передает УНН.
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"Из РСЗО обстрелян город Никополь. Города, села, поселки береговой линии – оставайтесь в укрытиях, на противоположном берегу работает ствольная артиллерия", – написал он.
Напомним
По меньшей мере 12 взрывов прогремели в Харькове и области после объявления воздушной тревоги.