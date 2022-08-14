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Российские оккупанты обстреляли Никополь

Киев • УНН

 • 128553 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Никополь. Предварительно без жертв. Об этом в Telegram сообщил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко, передает УНН.

Российские оккупанты обстреляли Никополь

Цитата

"Ствольная, по городу Никополь. Подробности устанавливаются. Жители населенных пунктов расположенных на берегу Каховского водохранилища – находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупационные войска из «ураганов» обстреляли Криворожский район.

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