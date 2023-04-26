российские оккупанты незаконно удерживают и подвергают пыткам испанского волонтера - Лубинец
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. российские оккупанты незаконно удерживают испанского волонтера Марьяно Гарсиа Калатаюда, также известного как Марио, в СИЗО Симферополя, где он подвергается пыткам. Об этом написал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
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"Обращаю внимание мирового сообщества на вопиющие нарушения российской федерацией норм международного гуманитарного права.
Требую немедленного освобождения гражданского лица подданного Королевства Испании Марьяно Гарсиа Калатаюда, а также всех гражданских граждан Украины, которые в соответствии с Женевской конвенцией, не должны содержаться по фейковым обвинениям в местах несвободы на неподконтрольной территории Украины или в рф", - написал Лубинец.
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Как отмечается, подданный Королевства Испании, который более 8 лет проживал в Украине, исчез 19 марта 2022 года во временно оккупированном Херсоне после участия в акции "За единство Украины".
В октябре 2022 года правозащитникам стало известно, что Марио удерживают в СИЗО Симферополя, однако официальное подтверждение появилось только сейчас от военной прокуратуры Черноморского флота рф, которая указывает на якобы его "причастность к действиям, направленным на причинение вреда безопасности россии".
По словам бывшего сокамерника испанского волонтера, 75-летний Марио подвергается в СИЗО пыткам со стороны российских силовиков: у него синяки от ударов по ногам, он потерял часть зубов и подвергся жестокому обращению со стороны тюремной охраны. Его тело покрыто шрамами.
Лубинец добавил, что к задержанному до сих пор не пускают ни испанского консула, которому даже не сообщили о задержании Марьяно Гарсиа Калатаюда, ни адвоката, который имеет на это ордер.
"Подчеркиваю, насильственные исчезновения, незаконные аресты гражданских лиц, депортация в россию или на оккупированные ею территории, пытки и бесчеловечное обращение во время российского вторжения – являются военными преступлениями и преступлениями против человечности для национальных и международных механизмов правосудия", - подчеркнул омбудсмен.
Напомним
КНИИСЭ и Омбудсмен Украины будут сотрудничать в направлении идентификации украинских военнопленных.