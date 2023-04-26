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российские оккупанты незаконно удерживают и подвергают пыткам испанского волонтера - Лубинец

российские оккупанты незаконно удерживают и подвергают пыткам испанского волонтера - Лубинец

Киев • УНН

 • 462897 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. российские оккупанты незаконно удерживают испанского волонтера Марьяно Гарсиа Калатаюда, также известного как Марио, в СИЗО Симферополя, где он подвергается пыткам. Об этом написал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Цитата

"Обращаю внимание мирового сообщества на вопиющие нарушения российской федерацией норм международного гуманитарного права.

Требую немедленного освобождения гражданского лица подданного Королевства Испании Марьяно Гарсиа Калатаюда, а также всех гражданских граждан Украины, которые в соответствии с Женевской конвенцией, не должны содержаться по фейковым обвинениям в местах несвободы на неподконтрольной территории Украины или в рф", - написал Лубинец.

Детали

Как отмечается, подданный Королевства Испании, который более 8 лет проживал в Украине, исчез 19 марта 2022 года во временно оккупированном Херсоне после участия в акции "За единство Украины".

В октябре 2022 года правозащитникам стало известно, что Марио удерживают в СИЗО Симферополя, однако официальное подтверждение появилось только сейчас от военной прокуратуры Черноморского флота рф, которая указывает на якобы его "причастность к действиям, направленным на причинение вреда безопасности россии".

По словам бывшего сокамерника испанского волонтера, 75-летний Марио подвергается в СИЗО пыткам со стороны российских силовиков: у него синяки от ударов по ногам, он потерял часть зубов и подвергся жестокому обращению со стороны тюремной охраны. Его тело покрыто шрамами.

Лубинец добавил, что к задержанному до сих пор не пускают ни испанского консула, которому даже не сообщили о задержании Марьяно Гарсиа Калатаюда, ни адвоката, который имеет на это ордер.

"Подчеркиваю, насильственные исчезновения, незаконные аресты гражданских лиц, депортация в россию или на оккупированные ею территории, пытки и бесчеловечное обращение во время российского вторжения – являются военными преступлениями и преступлениями против человечности для национальных и международных механизмов правосудия", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним

КНИИСЭ и Омбудсмен Украины будут сотрудничать в направлении идентификации украинских военнопленных.

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