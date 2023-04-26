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російські окупанти незаконно утримують та піддають тортурам іспанського волонтера - Лубінець

російські окупанти незаконно утримують та піддають тортурам іспанського волонтера - Лубінець

Київ • УНН

 • 462898 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. російські окупанти незаконно утримують іспанського волонтера Мар’яно Гарсіа Калатаюда, також відомого як Маріо, в СІЗО Сімферополя, де він піддається тортурам. Про це написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Цитата

"Звертаю увагу світової спільноти на кричущі порушення російською федерацією норм міжнародного гуманітарного права.

Вимагаю негайного звільнення цивільної особи підданого Королівства Іспанії Мар’яно Гарсіа Калатаюда, а також усіх цивільних громадян України, які відповідно до Женевської конвенції, не мають утримуватися за фейковими звинуваченнями в місцях несвободи на непідконтрольній території України або в рф", - написав Лубінець.

Деталі

Як зазначається, підданий Королівства Іспанії, який понад 8 років проживав в Україні, зник 19 березня 2022 року в тимчасово окупованому Херсоні після участі в акції "За єдність України".

У жовтні 2022 року правозахисникам стало відомо, що Маріо тримають у СІЗО Сімферополя, проте офіційне підтвердження з’явилося лише зараз від воєнної прокуратури Чорноморського флоту рф, яка вказує на нібито його "причетність до дій, спрямованих на заподіяння шкоди безпеці росії".

За словами колишнього співкамерника іспанського волонтера, 75-річний Маріо піддається в СІЗО тортурам з боку російських силовиків: у нього синці від ударів по ногах, він втратив частину зубів і зазнав жорстокого поводження з боку тюремної охорони. Його тіло вкрите шрамами.

Лубінець додав, що до затриманого досі не пускають ані іспанського консула, якому навіть не повідомили про затримання Мар’яно Гарсіа Калатаюда, ані адвоката, який має на це ордер.

"Наголошую, насильницькі зникнення, незаконні арешти цивільних, депортація до росії чи на окуповані нею території, катування та нелюдське поводження під час російського вторгнення – є воєнними злочинами та злочинами проти людяності для національних та міжнародних механізмів правосуддя", - підкреслив омбудсмен.

Нагадаємо

КНДІСЕ та Омбудсман України будуть співпрацювати у напрямку ідентифікації українських військовополонених.

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