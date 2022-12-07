Российские оккупанты атаковали беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района, есть раненые

Детали

В одном из сел разрушены 2 дома, еще 8 получили повреждения. Предварительно известно о трех раненых, в том числе девушке 15 лет.

В другой деревне в результате взрыва ракеты разрушен один дом, еще 10 получили повреждения. Люди целые.

Цитата

"Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины БПЛА. Разрушенное отстроим!", - отметил он.

Напомним

Российские оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами".