Російські окупанти атакували безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району, є поранені

Деталі

В одному з сіл зруйновано 2 будинки, ще 8 отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років.

В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 отримали пошкодження. Люди цілі.

Цитата

"Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА. Зруйноване відбудуємо!", - зазначив він.

Нагадаємо

Російські окупанти вночі атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".