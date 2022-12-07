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Російські окупанти атакували безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району, є поранені

Російські окупанти атакували безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району, є поранені

Київ • УНН

 • 716607 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.

 

Деталі

В одному з сіл зруйновано 2 будинки, ще 8 отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років.

В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 отримали пошкодження. Люди цілі.

Цитата

"Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА. Зруйноване відбудуємо!", - зазначив він.

Нагадаємо 

Російські окупанти вночі атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".

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