Російські окупанти атакували безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
Деталі
В одному з сіл зруйновано 2 будинки, ще 8 отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років.
В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 отримали пошкодження. Люди цілі.
Цитата
"Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА. Зруйноване відбудуємо!", - зазначив він.
Нагадаємо
Російські окупанти вночі атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".