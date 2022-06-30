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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 11611 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Российские оккупанты 35 раз обстреляли Сумскую область

Российские оккупанты 35 раз обстреляли Сумскую область

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня, 30 июня, российские оккупанты 35 раз обстреляли Сумскую область. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Детали

Как отметил председатель ОВА, в полдень российские захватчики обстреляли территории Белопольской общины, произведя 20 минометных выстрелов.

Также в час дня, в районе с.Бояро-Лежачи Новослободской общины зафиксировали 15 пулеметных выстрелов.

Живицкий добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним 

Российские оккупанты убили двух мирных жителей в Сумской области.

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