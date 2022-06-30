Российские оккупанты 35 раз обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня, 30 июня, российские оккупанты 35 раз обстреляли Сумскую область. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Детали
Как отметил председатель ОВА, в полдень российские захватчики обстреляли территории Белопольской общины, произведя 20 минометных выстрелов.
Также в час дня, в районе с.Бояро-Лежачи Новослободской общины зафиксировали 15 пулеметных выстрелов.
Живицкий добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Напомним
Российские оккупанты убили двух мирных жителей в Сумской области.