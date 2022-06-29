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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Російські окупанти вбили двох мирних мешканців на Сумщині

Російські окупанти вбили двох мирних мешканців на Сумщині

Київ • УНН

 • 134285 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Російські окупанти впродовж дня обстрілювали територію Сумської області з різних видів зброї. Про це у Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що зранку 29 червня окупанти спробували обстріляти Білопільську громаду з безпілотника, проте наші захисники його знищили. Водночас близько 18:30 була перестрілка з росіянами на прикордонні, внаслідок чого поранення отримала одна людина.

У Краснопільській громаді російські загарбники гатили з 11-ї до 12-ї, а потім близько о пів на першу дня з мінометів (20 пострілів) і реактивної артилерії та САУ (25 і 47 приходів відповідно). О пів на другу ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій. Унаслідок цих обстрілів загинула одна людина, ще троє – поранені.

О пів на четверту дня окупанти відкрили мінометний вогонь по населених пунктах Великописарівської громади (3 прильоти), а після цього випустили 10 ракет із гелікоптера, з території рф. Внаслідок обстрілів було пошкоджено будинок мирних мешканців та цивільна господарська споруда.

Після 20 години росіяни випустили ще 4 ракети. Одна людина загинула, четверо – поранені.

У Хотінській громаді близько 17-ї години зафіксували 14 пострілів з міномета, а за півгодини – ще 3. Обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо 

28 червня, двоє людей у Сумській області загинули через обстріли російських окупантів, ще троє осіб поранені.

Українські Національні Новини

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