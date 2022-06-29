Российские оккупанты убили двух мирных жителей на Сумщине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Российские оккупанты в течение дня обстреливали территорию Сумской области из разных видов оружия. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Он отметил, что утром 29 июня оккупанты попытались обстрелять Белопольское общество из беспилотника, однако наши защитники его уничтожили. В то же время около 18:30 была перестрелка с россиянами на пограничные, в результате чего ранения получил один человек.
В Краснопольской общине российские захватчики били с 11 до 12, а затем около половины первого дня из минометов (20 выстрелов) и реактивной артиллерии и САУ (25 и 47 приходов соответственно). В половине второго вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате этих обстрелов погиб один человек, еще трое ранены.
В половине четвертого дня оккупанты открыли минометный огонь по населенным пунктам Великописаревской общины (3 прилета), а после этого выпустили 10 ракет с вертолета, с территории россии. В результате обстрелов были повреждены дом мирных жителей и гражданское хозяйственное сооружение.
После 20 часов россияне выпустили еще 4 ракеты. Один человек погиб, четверо – ранены.
В Хотинской общине около 17 часов зафиксировали 14 выстрелов из миномета, а за полчаса – еще 3. Обошлось без жертв и разрушений.
Напомним
28 июня, два человека в Сумской области погибли из-за обстрелов российских оккупантов, еще трое ранены.