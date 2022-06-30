Російські окупанти 35 разів обстріляли Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні, 30 червня, російські окупанти 35 разів обстріляли Сумську область. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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Як зазначив голова ОВА, опівдні російські загарбники обстріляли території Білопільської громади здійснивши 20 мінометних пострілів.
Також о першій годині дня, в районі с.Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксували 15 кулеметних пострілів.
Живицький додав, що постраждалих та руйнувань немає.
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