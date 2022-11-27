Российские чиновники пытаются сдержать влияние пригожина - ISW

Детали

ISW отмечает, что российские официальные лица пытаются содействовать существующим параллельным военным структурам кадырова и усилиям саркисяна по созданию частной военной компании для противодействия растущему влиянию пригожина.

В частности, российские чиновники назначили связанного с бывшим президентом Украины и изгнанником виктором януковичем прокремлевского бизнесмена армена саркисяна новым администратором тюрем на оккупированных россией территориях Украины, и саркисян намерен использовать эту роль для создания новой "частной военной компании".

Напомним

В последние дни военные операции вдоль линии фронта в Украине замедлились из-за ухудшения погодных условий, но аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что в ближайшие недели их темп наберет обороты.