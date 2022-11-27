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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Російські чиновники намагаються стримати вплив пригожина - ISW

Російські чиновники намагаються стримати вплив пригожина - ISW

Київ • УНН

 • 1658312 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) пише, що російські посадовці, ймовірно, намагаються стримати вплив фінансиста групи "Вагнера" і "кухара путіна" євгена пригожина, передає УНН.

Деталі

ISW зазначає, що російські офіційні особи намагаються сприяти існуючим паралельним військовим структурам кадирова і зусиллям саркісяна зі створення приватної військової компанії для протидії зростаючому впливу пригожина.

Зокрема, російські чиновники призначили пов'язаного з колишнім президентом України і вигнанцем віктором януковичем прокремлівського бізнесмена армена саркісяна новим адміністратором в'язниць на окупованих росією територіях України, і саркісян має намір використати цю роль для створення нової "приватної військової компанії".

Нагадаємо 

Останніми днями військові операції вздовж лінії фронту в Україні сповільнилися через погіршення погодних умов, але аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що найближчими тижнями їх темп набере обертів.

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