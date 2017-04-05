Российское командование получило личные дела боевиков на Донбассе - разведка

“Командование ВС РФ с целью предотвращения повторения выявленных злоупотреблений с кадровыми назначениями и награждениями российских военнослужащих в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ обязало командующих корпусов срочно передать личные дела подчиненного офицерского состава в штаб Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем военнослужащие ВС РФ, проходящие военную службу на временно оккупированной территории Украины, будут назначаться на должности и представляться к награждению только по представлению Центра территориальных войск.

Как сообщал УНН, по данным украинской разведки, командование боевиков на Донбассе запретило увольнять “контрактников”.