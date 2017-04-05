Російське командування отримало особові справи бойовиків на Донбасі - розвідка

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Командування збройних сил Росії зобов’язало керівництво 1-го та 2-го армійських корпусів на Донбасі передати їм усі особові справи офіцерського складу. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

“Командування ЗС РФ з метою запобігання повторення виявлених зловживань з кадровими призначеннями та нагородженнями російських військовослужбовців у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ зобов’язало командувачів корпусів терміново передати особові справи підлеглого офіцерського складу до штабу Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у подальшому військовослужбовці ЗС РФ, які проходять військову службу на тимчасово окупованій території України, будуть призначатись на посади та представлятись до нагородження тільки за поданням Центру територіальних військ.

Як повідомляв УНН, за даними української розвідки командування бойовиків на Донбасі заборонило звільняти “контрактників”.

Українські Національні Новини

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