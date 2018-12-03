Российская журналистка сообщила, что письма от родных пленных моряков поступили в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Российская журналистка Виктория Ивлева сообщила на своей странице в Facebook, что письма от близких трех пленных россиянами украинских моряков поступили в московское СИЗО “Матросская тишина”, информирует УНН.
“Дорогие родители трёх раненых украинских моряков — Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Эйдера! У меня нет с вами прямой связи, но, надеюсь, это сообщение дойдёт до вас. Стараниями моего товарища Константина Котова ваши письма уже поступили в СИЗО „Матросская тишина“ и ждут цензуры. Это может занять день-другой — и дети получат тёплые весточки из дома!”, — указала в сообщении журналистка.
Она также добавила ссылку на сервис отправки писем российской Федеральной службы исполнения наказаний: “Вы и сами можете воспользоваться системой ФСИН-письмо”.
Напоминаем, в Волгограде в воскресенье шестеро активистов провели одиночные пикеты в поддержку Украины, аналогичные акции прошли также в Санкт-Петербурге.