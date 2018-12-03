Російська журналістка повідомила, що листи від рідних полонених моряків надійшли до СІЗО

“Дорогі батьки трьох поранених українських моряків — Андрія Артеменка, Василя Сороки і Андрія Ейдер! У мене немає з вами прямого зв’язку, але, сподіваюся, це повідомлення дійде до вас. Стараннями мого товариша Констянтина Котова ваші листи вже надійшли в СІЗО „Матроська тиша“ і чекають цензури. Це може зайняти день-другий — і діти отримають теплі звісточки з дому!”, — вказала у повідомленні журналістка.

Вона також додала посилання на сервіс відправки листів російської Федеральної служби виконання покарань: “Ви і самі можете скористатися системою ФСВП-лист”.

Нагадуємо, у Волгограді у неділю шестеро активістів провели одиночні пікети на підтримку України, аналогічні акції пройшли також у Санкт-Петербурзі.