Российская "Траснефть" назвала виновной в загрязнении нефти частную компанию, дело передали ФСБ

По словам Токарева, служебное внутрикорпоративное расследование показало, что мошенническая схема была организована через частное предприятие в Самаре. Все материалы направлены в управление Федеральной службы безопасности по Самарской области, которое начало следственные действия.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что из-за скандала с загрязненной нефтью российская сторона "понесла серьезные имиджевые и экономические потери". Он посоветовал Токареву "изменить систему", а также заявил, что подключит к расследованию причин загрязнения российской нефти специальные службы.

Напомним, 26 апреля пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин заявлял, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через частный терминал "Самаратранснефть-Терминал", куда, как утверждается, поступала нефть от нескольких малых производителей.

В самарской компании отрицают все обвинения и собираются обращаться в суд.