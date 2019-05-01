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6 марта, 19:19 • 140134 просмотра

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Российская "Траснефть" назвала виновной в загрязнении нефти частную компанию, дело передали ФСБ

Российская "Траснефть" назвала виновной в загрязнении нефти частную компанию, дело передали ФСБ

Киев  •  УНН

 • 10937 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Загрязнение в трубопроводе "Дружба" произошло вследствие умышленного слива нефти, заявил глава компании "Транснефть" Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Токарева, служебное внутрикорпоративное расследование показало, что мошенническая схема была организована через частное предприятие в Самаре. Все материалы направлены в управление Федеральной службы безопасности по Самарской области, которое начало следственные действия.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что из-за скандала с загрязненной нефтью российская сторона "понесла серьезные имиджевые и экономические потери". Он посоветовал Токареву "изменить систему", а также заявил, что подключит к расследованию причин загрязнения российской нефти специальные службы.

Напомним, 26 апреля пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин заявлял, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через частный терминал "Самаратранснефть-Терминал", куда, как утверждается, поступала нефть от нескольких малых производителей.

В самарской компании отрицают все обвинения и собираются обращаться в суд.

Украинские Национальные Новости

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