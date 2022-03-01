Российская петиция на Change.org против войны в Украине набрала более 1 млн подписей

Детали

Правозащитник-ветеран Лев Пономарев выступил с петицией "Нет войне", которая по состоянию на 16:30 вторника по киевскому времени набрала более 1 млн подписей - 1 104 042.

На российском сайте - https://we-are-not-alone.ru/- собранные петиции более трех десятков российских профессиональных организаций, которые представляют ученых, художников, журналистов, музыкантов, экономистов и другие профессии. По их подсчетам, эти петиции подписали почти 100 000 человек.

Известные российские деятели СМИ, в частности писатель и журналист Михаил Зыгарь и режиссер-документалист Юрий Дудь, у которых более 5 миллионов подписчиков в Instagram, опубликовали в социальных сетях сообщения против войны.