Російська петиція на Change.org проти війни в Україні набрала понад 1 млн підписів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Російськомовна петиція Change.org проти війни в Україні зібрала понад мільйон підписів, і члени російських професійних організацій підписали аналогічні петиції, передає УНН.
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Правозахисник-ветеран Лев Пономарьов виступив із петицією "Ні війні", яка станом на 16:30 вівторка за київським часом набрала понад 1 мільйон підписів - 1 104 042.
На російському сайті - https://we-are-not-alone.ru/ - зібрані петиції більше трьох десятків російських професійних організацій, які представляють вчених, художників, журналістів, музикантів, економістів та інші професії. За їхніми підрахунками, ці петиції підписали майже 100 000 людей.
Відомі російські діячі ЗМІ, зокрема письменник і журналіст Михайло Зигар та режисер-документаліст Юрій Дудь, у яких понад 5 мільйонів підписників в Instagram, опублікували у соціальних мережах повідомлення проти війни.