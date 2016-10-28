Российская авиация в Беларуси отработала условные массированные удары по стратегическим объектам Украины - разведка

"Руководство РФ не отказывается от своих агрессивных планов в отношении Украины и продолжает подготовку к возможным широкомасштабным наступательным действиям против нашего государства. 26 октября, используя обязательства Республики Беларусь в рамках союзного государства, российскими боевыми самолетами в воздушном пространстве Беларуси были отработаны действия условного нанесения массированных авиационных ударов по стратегическим объектам на территории Украины", - отметил он.

По его словам, вдоль госграницы Беларуси украинская разведка зафиксировала самолет дальнего радиационного наведения и наведения А-50у, который осуществлял контроль пространства в северо-западной части Украины и наведение истребительной авиации, бомбардировщик Ту-160 и два дальних бомбардировщика Ту-22МЗ воздушно-космических сил РФ, которые выполняли полеты вдоль границы Украины и условно осуществляли пуск ракет, два бомбардировщика Су-34, которые отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов.

Как сообщал УНН, на оккупированных территориях Донбасса сейчас находится 35 тысяч представителей незаконных вооруженных формирований, а также 6 тысяч кадровых военных Российской Федерации.