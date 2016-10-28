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Российская авиация в Беларуси отработала условные массированные удары по стратегическим объектам Украины - разведка

Российская авиация в Беларуси отработала условные массированные удары по стратегическим объектам Украины - разведка

Киев • УНН

 • 8461 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Российская авиация провела подготовку к возможным широкомасштабным наступательным действиям против Украины, в частности, были отработаны на территории Беларуси задачи условных ударов по стратегическим объектам Украины. Об этом во время брифинга сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает корреспондент  УНН.

"Руководство РФ не отказывается от своих агрессивных планов в отношении Украины и продолжает подготовку к возможным широкомасштабным наступательным действиям против нашего государства. 26 октября, используя обязательства Республики Беларусь в рамках союзного государства, российскими боевыми самолетами в воздушном пространстве Беларуси были отработаны действия условного нанесения массированных авиационных ударов по стратегическим объектам на территории Украины", - отметил он.

По его словам, вдоль госграницы Беларуси украинская разведка зафиксировала самолет дальнего радиационного наведения и наведения А-50у, который осуществлял контроль пространства в северо-западной части Украины и наведение истребительной авиации, бомбардировщик Ту-160 и два дальних бомбардировщика Ту-22МЗ воздушно-космических сил РФ, которые выполняли полеты вдоль границы Украины и условно осуществляли пуск ракет, два бомбардировщика Су-34, которые отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов.

Как сообщал УНН, на оккупированных территориях Донбасса сейчас находится 35 тысяч представителей незаконных вооруженных формирований, а также 6 тысяч кадровых военных Российской Федерации.

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