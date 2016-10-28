Російська авіація у Білорусі відпрацювала умовні масовані удари по стратегічних об’єктах України - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Російська авіація підготовку до можливих широкомасштабних наступальних дій проти України, зокрема, було відпрацьовано на території Білорусі завдання умовних ударів по стратегічних об’єктах України. Про це під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає кореспондент УНН.
"Керівництво РФ не відмовляється від своїх агресивних планів стосовно України і продовжує підготовку до можливих широкомасштабних наступальних дій проти нашої держави. 26 жовтня, використовуючи зобов'язання Республіки Білорусь в рамках союзницької держави, російськими бойовими літаками в повітряному просторі Білорусі відпрацьовано питання умовного нанесення масованих авіаційних ударів по стратегічних об'єктах на території України", - зазначив він.
За його словами, уздовж держкордону Білорусі українська розвідка зафіксувала літак дальнього радіаційного наведення і наведення А-50у, який здійснював контроль простору в північно-західній частині України і наведення винищувальної авіації, бомбардувальник Ту-160 і два дальніх бомбардувальника Ту-22МЗ повітряно-космічних сил РФ, які виконували польоти вздовж кордону України і умовно здійснювали пуски ракет, два бомбардувальники Су-34, які відпрацьовували нанесення ракетно-бомбових ударів.
Як повідомляв УНН, на окупованих частинах Донбасу наразі перебуває 35 тисяч представників незаконних збройних формувань, а також 6 тисяч кадрових військових Російської Федерації.