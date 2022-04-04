Российская агрессия уничтожила более 13% украинских дорог - Укравтодор

Детали

По словам заместителя главы Укравтодора, из-за российского вторжения в Украину уничтожены 23 тысячи километров дорог общего пользования из всего 170 тысяч километров. Кроме этого уничтожены 273 искусственные сооружения - это например, мосты, путепроводы и тому подобное.

Общие суммы потерь достигают сотен миллиардов гривен.

"Общая сумма, которую мы подсчитали уже, - это 874 миллиарда гривен. То есть, на восстановление тех искусственных сооружений, тех дорог, которые были разрушены в этой войне, уже насчитывается такая сумма. Дорог — 835 миллиардов. И мостов на 39 миллиардов гривен", - указал Ивко.

Также чиновник отметил, что в настоящее время представляют угрозу и заминированные пути. Например, стоит подождать и не возвращаться в Ирпень и Бучу, поскольку военные будут заниматься разминированием дорог.

Укравтодор также фиксирует существенное увеличение нагрузки на украинские дороги в связи с эвакуацией граждан.

Дополнение

Потери Украины с начала войны, по оценкам правительства, превысили 560 млрд долларов.