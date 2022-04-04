Російська агресія знищила понад 13% українських доріг - Укравтодор

Деталі

Зі слів заступника голови Укравтодору, через російське вторгнення в Україні знищені 23 тисячі кілометрів доріг загального користування із загалом 170 тисяч кілометрів. Окрім цього знищені 273 штучні споруди — це наприклад, мости, шляхопроводи, тощо.

Загальні суми втрат сягають сотень мільярдів гривень.

"Загальна сума, яку ми підрахували вже, — це 874 мільярди гривень. Тобто, на відновлення тих штучних споруд, тих доріг, які були зруйновані у цій війні, вже налічується така сума. Доріг — 835 мільярдів. І мостів на 39 мільярдів гривень", – вказав Івко.

Також посадовець зазначив, що нині становлять загрозу і заміновані шляхи. Наприклад, варто почекати і не повертатись в Ірпінь та Бучу, оскільки військові займатимуться розмінуваням доріг.

Укравтодор також фіксує суттєве збільшення навантаження на українські дороги у зв’язку з евакуацією громадян.

Доповнення

Втрати України через війну, за оцінками уряду, перевищили 560 млрд доларів.