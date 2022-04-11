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россия больше не участвует в европейской программе "Эразмус +"

Киев • УНН

 • 130206 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что россия больше не участвует в программе "Эразмус +". Об этом информирует УНН.

россия больше не участвует в европейской программе "Эразмус +"

Детали

В рамках очередного этапа санкционным мер, объявленных Европейским Союзом против государства-агрессора, прекращается участие рф в программе "Эразмус +", которая является одним из крупнейших инструментов международной мобильности молодежи и молодежных работников, спортивного сотрудничества в рамках ЕС.

До такого решения в том числе призвал своих европейских коллег Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в выступлении во время заседания Совета ЕС по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта.

Напомним

Великобритания планирует интенсифицировать санкции против россии с каждым неделей и не будет ограничиваться на заморозке активов или санкциями против олигархов. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время совместного брифинга в Киеве с Президентом Владимиром Зеленским.

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