росія більше не бере участь у європейській програмі "Еразмус +"

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У рамках чергового етапу санкційних заходів, оголошених Європейським Союзом проти держави-агресора, припиняється участь рф у програмі "Еразмус +", яка є одним з найбільших інструментів міжнародної мобільності молоді та молодіжних працівників, спортивного співробітництва в рамках ЄС.

До такого рішення у тому числі закликав своїх європейських колег Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у виступі під час засідання Ради ЄС з питань освіти, культури, молоді та спорту.

Нагадаємо

Велика Британія планує інтенсифікувати санкції проти росії з кожним тижнем та не буде обмежуватися на замороженні активів чи санкціями проти олігархів. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час спільного брифінгу в Києві з Президентом Володимиром Зеленським.