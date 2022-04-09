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Джонсон анонсував більше санкцій проти росії та військову допомогу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Велика Британія планує інтенсифікувати санкції проти росії з кожним тижнем та не буде обмежуватися на замороженні активів чи санкціями проти олігархів. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час спільного брифінгу в Києві з Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Джонсон анонсував більше санкцій проти росії та військову допомогу Україні

Цитата

"Спільно з партнерами ми будемо підсилювати економічний тиск, ми будемо інтенсифікувати санкції проти росії з кожним тижнем, ми не будемо обмежуватися замороженням активів чи санкціями проти олігархів, ми також вплинемо на можливість росії використовувати свої енергетичні ресурси. Ми надамо економічну підтримку Україні, безумовно ми будемо надавати обороновійськову допомогу Україні", - сказав Джонсон.

Деталі

За його словами, Велика Британія з партнерами зібрала понад 1,5 млрд євро під час нещодавнього заходу для того, щоб залучити їх для підтримки України.

"Я думаю ми розвиваємося, ми формуємо бачення нашого майбутнього…Разом із партнерами та друзями, ми Велика Британія та інші партнери будемо постачати обладнання, технології, ноу-хау, розвідувальну інформацію, щоб Україна ніколи не могла постала перед шантажем чи загрозою у будь-який спосіб", - зазначив Джонсон.

Доповнення

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявив про новий пакет фінансової та військової допомоги.

Президент України Володимир Зеленським обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, зокрема гарантії безпеки для Києва та відбудову України.

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