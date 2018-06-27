Россиянка пыталась вывезти из Молдовы старинные книги 1875 года
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Сотрудники пограничного ведомства на украинско-молдавской границе обнаружили старинные книги. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
“Книги 1875 года издания обнаружены на границе с Молдовой”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, 26 июня после обеда в пункт пропуска “Платоново” на въезд в Украину на микроавтобусе “Volkswagen” молдавской регистрации прибыла гражданка РФ 1958 года рождения.
При осуществлении мер контроля пограничники Подольского отряда в багажном отделении транспортного средства обнаружили 4 старинные книги 1875 года издания, предположительно, представляющих историческую ценность.
Сейчас найденные предметы антиквариата изъяты работниками фискальной службы.
Ранее в международном аэропорту “Борисполь” пограничники изъяли коллекцию серебряных монет Перу 1831. Кроме того, 11 июня гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины уникальные фотографии 1917 года.