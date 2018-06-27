Росіянка намагалась вивезти з Молдови старовинні книги 1875 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Співробітники прикордонного відомства на українсько-молдовському кордоні виявили старовинні книги. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“Книги 1875 року видання виявлено на кордоні з Молдовою”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 26 червня пообіді в пункт пропуску “Платонове”, на в’їзд в Україну, прибула громадянка РФ 1958 року народження на мікроавтобусі “Volkswagen” молдовської реєстрації.
Під час здійснення заходів контролю прикордонники Подільського загону у багажному відділенні транспортного засобу виявили 4 старовинні книги 1875 року видання, які, імовірно, становлять історичну цінність.
Наразі знайдені предмети антикваріату вилучені працівниками фіскальної служби.
Раніше у міжнародному аеропорті “Борисполь” прикордонники вилучили колекцію срібних монет Перу 1831 року. Крім того, 11 червня громадянин Білорусі намагався вивезти з України унікальні світлини 1917 року.