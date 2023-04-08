Россиянка пыталась попасть в Украину с поддельными документами - ГПСУ

Детали

Во время прохождения пограничного контроля иностранка, надеясь на невнимательность охранников границы, предоставила для проверки свой паспорт и удостоверение, срок действия которого истек. Узнав, что у нее отсутствуют законные основания для пересечения, предоставила другой паспорт — гражданки Армении, который в результате изучения оказался полностью поддельным.

Женщина сказала правоохранителям, что на территории Украины у нее проживает ее муж и чтобы иметь возможность с ним встретиться решила воспользоваться услугами “продажи” недействительных паспортов.

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“Из-за таких поступков супругам встретиться не удастся, ведь правонарушительнице запретили въезд на территорию Украины на 3 года”, — говорится в сообщении ГПСУ.

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