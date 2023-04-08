Росіянка намагалась потрапити в Україну з підробленими документами - ДПСУ

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Під час проходження прикордонного контролю іноземка, сподіваючись на неуважність охоронців кордону, надала для перевірки свій паспорт та посвідку, термін дії якої закінчився. Дізнавшись, що в неї відсутні законні підстави для перетину надала інший паспорт — громадянки Вірменії, який в результаті вивчення виявився повністю підробленим.

Жінка сказала правоохоронцям, що на території України в неї проживає її чоловік і щоб мати змогу з ним зустрітись вирішила скористатись послугами “продажу” недійсних паспортів.

Цитата

“Через такі вчинки подружжю зустрітись не вдасться, адже правопорушниці заборонили в’їзд на територію України на 3 роки”, — йдеться в повідомленні ДПСУ.

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