Росіянка намагалась потрапити в Україну з підробленими документами - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску “Паланка-Маяки-Удобне” виявили громадянку росії. Жінка намагалась потрапити в Україну з підробленими документами. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
Деталі
Під час проходження прикордонного контролю іноземка, сподіваючись на неуважність охоронців кордону, надала для перевірки свій паспорт та посвідку, термін дії якої закінчився. Дізнавшись, що в неї відсутні законні підстави для перетину надала інший паспорт — громадянки Вірменії, який в результаті вивчення виявився повністю підробленим.
Жінка сказала правоохоронцям, що на території України в неї проживає її чоловік і щоб мати змогу з ним зустрітись вирішила скористатись послугами “продажу” недійсних паспортів.
Цитата
“Через такі вчинки подружжю зустрітись не вдасться, адже правопорушниці заборонили в’їзд на територію України на 3 роки”, — йдеться в повідомленні ДПСУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держприкордонслужба затримала понад 11 тисяч порушників кордону за рік