Россиянка хотела нелегально ввезти в Украину 300 электрических предохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. На российско-украинской границе в Харьковской области правоохранители разоблачили россиянку, которая скрыла в автомобиле несколько сотен электрических предохранителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
“5 сентября пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили партию товаров народного потребления, скрытых от погранично-таможенного контроля”, — говорится в сообщении.
Так, в пункте пропуска “Плетеневка”, прибыл автомобиль марки “ВАЗ”. В нем в Украине направлялась гражданка России 1974 года.
При осмотре транспортного средства женщина заметно нервничала, поэтому правоохранители решили более тщательно его проверить. В ходе дальнейшего осмотра, в конструктивных особенностях автомобилей, было найдено скрытые 300 автоматических электрических предохранителей.
Пограничники сообщили, что товар передан сотрудникам ГФС. На правонарушительницу составлены административные материалы.
Напомним, более 200 штук норковых шкур обнаружили правоохранители в пункте пропуска “Ягодин”.