Українець намагався незаконно завезти з Польщі норкове хутро
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Понад 200 штук норкових шкур виявили правоохоронці в пункті пропуску "Ягодин". Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Незвичний товар переміщували з Польщі в України рейсовим автобусом Setra польської реєстрації, яким їхав громадянин України.
Під час спільного з працівниками митниці огляду транспортного засобу у багажному відділенні прикордонники виявили пакунок із хутром вагою майже 30 кілограмів.
Як повідомили в пресслужбі, незадекларований товар вилучено та встановленим порядком передано представникам ДФС для експертизи та оцінювання.
Нагадаємо, українець намагався перевезти через кордон понад 200 гаджетів Apple.