Украинец пытался незаконно ввезти из Польши норковый мех
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Более 200 штук норковых шкур обнаружили правоохранители в пункте пропуска "Ягодин". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Необычный товар перемещали из Польши в Украину рейсовым автобусом Setra польской регистрации, в котором ехал гражданин Украины.
Во время совместного с работниками таможни осмотра транспортного средства в багажном отделении пограничники обнаружили пакет с мехом весом почти 30 килограммов.
Как сообщили в пресс-службе, незадекларированный товар изъят и в установленном порядке передан представителям ДФС для экспертизы и оценки.
Напомним, украинец пытался перевезти через границу более 200 гаджетов Apple.