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Росіянка хотіла нелегально завезти в Україну 300 електричних запобіжників

Росіянка хотіла нелегально завезти в Україну 300 електричних запобіжників

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. На українсько-російському кордоні на Харківщині правоохоронці викрили росіянку, яка приховала в автомобілі кілька сотень електричних запобіжників. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

“5 вересня прикордонники Харківського загону спільно з співробітниками ДФС виявили партію товарів народного споживання, прихованих від прикордонно-митного контролю”, — йдеться в повідомленні.

Так, в пункт пропуску “Плетенівка”, прибув автомобіль марки “ВАЗ”. У ньому в Україну прямувала громадянка Росії 1974 року народження.

Під час огляду транспортного засобу жінка помітно нервувала, тому правоохоронці вирішили більш ретельно його перевірити. В ході подальшого огляду, у конструктивних особливостях автомобілів, було знайдено приховані 300 автоматичних електричних запобіжників.

Прикордонники повідомили, що товар передано співробітникам ДФС. На правопорушницю складені адміністративні матеріали.

Нагадаємо, понад 200 штук норкових шкур виявили правоохоронці в пункті пропуску “Ягодин”.

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