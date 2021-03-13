Россиянин, который незаконно ездил в Крым, пытался за взятку попасть в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Россиянин, который незаконно ездил в Крым, пытался подкупить пограничниц 2100 тысячами долларов и попасть в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
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"Сегодня в пункте пропуска для международного воздушного сообщения "Запорожье" во время оформления рейса "Минск-Запорожье" было обнаружено гражданина РФ 1991 года рождения, который нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины АР Крым и выезда из нее", - говорится в сообщении.
Детали
При составлении постановления о запрете въезда в Украину гражданин РФ пограничникам предложил средства в размере 2100 долларов США за беспрепятственный пропуск через государственную границу.
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Военнослужащий от неправомерного вознаграждения отказалась и сообщила лицу об уголовной ответственности и вызвала сотрудников Национальной полиции. В действиях гражданина РФ усматриваются признаки уголовного преступления предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Кроме того, россиянин не сможет попасть в Украину в течение трех лет, о чем составлен соответствующий протокол.