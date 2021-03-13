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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39739 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57672 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106657 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142506 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194366 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192866 просмотра

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2 марта, 18:35 • 278685 просмотра

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Россиянин, который незаконно ездил в Крым, пытался за взятку попасть в Украину

Россиянин, который незаконно ездил в Крым, пытался за взятку попасть в Украину

Киев  •  УНН

 • 12950 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Россиянин, который незаконно ездил в Крым, пытался подкупить пограничниц 2100 тысячами долларов и попасть в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Цитата

"Сегодня в пункте пропуска для международного воздушного сообщения "Запорожье" во время оформления рейса "Минск-Запорожье" было обнаружено гражданина РФ 1991 года рождения, который нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины АР Крым и выезда из нее", - говорится в сообщении.

Детали

При составлении постановления о запрете въезда в Украину гражданин РФ пограничникам предложил средства в размере 2100 долларов США за беспрепятственный пропуск через государственную границу.

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Военнослужащий от неправомерного вознаграждения отказалась и сообщила лицу об уголовной ответственности и вызвала сотрудников Национальной полиции. В действиях гражданина РФ усматриваются признаки уголовного преступления предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Кроме того, россиянин не сможет попасть в Украину в течение трех лет, о чем составлен соответствующий протокол.

Украинские Национальные Новости

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