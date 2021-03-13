Росіянин, який незаконно їздив у Крим, намагався за хабар потрапити в Україну

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“Сьогодні в пункті пропуску для міжнародного повітряного сполучення „Запоріжжя“ під час оформлення рейсу „Мінськ-Запоріжжя“ було виявлено громадянина РФ 1991 року народження, який порушив порядок в’їзду до тимчасово окупованої території України АР Крим та виїзду з неї”, — йдеться у повідомленні.

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Під час складання постанови про заборону в’їзду в Україну громадянин РФ прикордонникам запропонував кошти в розмірі 2100 доларів США за безперешкодний пропуск через державний кордон.

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Військовослужбовець від неправомірної винагороди відмовилася та повідомила особі про кримінальну відповідальність та викликала співробітників Національної поліції. В діях громадянина РФ вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого статтею 369 ККУ “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”. Крім того, росіянин не зможе потрапити в Україну протягом трьох років, про що складено відповідний протокол.