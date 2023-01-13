россияне снова обстреляли Купянск и район, есть раненые - ОВА

Детали

Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.

В частности, под вражеским огнем были Купянск, Стрелечья, Двуречная, Огурцово, Редкодуб и другие города и села области.

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"В Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден 5-этажный жилой дом, частные дома и хозяйственные постройки. Ранение получил 75-летний мужчина. В Двуречной Купянского района был ранен мужчина 68 лет", - отметил Синегубов.

Оба мужчины в состоянии средней тяжести.

Дополнение

Накануне в Волчанске снаряды попали в одно из предприятий.