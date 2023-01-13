россияне снова обстреляли Купянск и район, есть раненые - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Из-за вражеских обстрелов Купянска и района в Харьковской области ранения получили двое мужчин. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, 13 января, в Telegram, пишет УНН.
Детали
Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.
В частности, под вражеским огнем были Купянск, Стрелечья, Двуречная, Огурцово, Редкодуб и другие города и села области.
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"В Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден 5-этажный жилой дом, частные дома и хозяйственные постройки. Ранение получил 75-летний мужчина. В Двуречной Купянского района был ранен мужчина 68 лет", - отметил Синегубов.
Оба мужчины в состоянии средней тяжести.
Дополнение
Накануне в Волчанске снаряды попали в одно из предприятий.