росіяни знову обстріляли Куп'янськ і район, є поранені - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Через ворожі обстріли Куп'янська і району на Харківщині поранення отримали двоє чоловіків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у п'ятницю, 13 січня, у Telegram, пише УНН.
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Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.
Зокрема, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інші міста і села області.
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"У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений 5-поверховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 75-річний чоловік. У Дворічній Куп'янського району був поранений чоловік 68 років", - зазначив Синєгубов.
Обидва чоловіки у стані середньої тяжкості.
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Напередодні у Вовчанську снаряди влучили в одне з підприємств.