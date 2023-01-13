росіяни знову обстріляли Куп'янськ і район, є поранені - ОВА

Деталі

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інші міста і села області.

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"У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений 5-поверховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 75-річний чоловік. У Дворічній Куп'янського району був поранений чоловік 68 років", - зазначив Синєгубов.

Обидва чоловіки у стані середньої тяжкості.

Доповнення

Напередодні у Вовчанську снаряди влучили в одне з підприємств.