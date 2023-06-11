россияне совершили 10 обстрелов Сумщины, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Ночью и утром российские оккупанты совершили 10 обстрелов приграничных общин Сумщины. Было зафиксировано 169 взрывов, есть разрушения. Об этом говорится на странице в Telegam Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
В Середино-Будской громаде россияне совершили обстрелы из миномета и из АГС.
В результате обстрела были повреждены 2 частных дома. Также был зафиксирован обстрел из артиллерии. Поврежден 1 частный дом.
По информации, утром также были обстрелы города Середина-Буда Шосткинского района из миномета и из АГС, в результате этого был поврежден 1 частный дом.
"Белопольская община: после полуночи состоялась атака группы из 4 вражеских БПЛА типа "Shahed" по объектам в городе Белополье. Произошли попадания по админзданию, помещению учебного заведения и производственных помещениях. Также был обстрел общины с РСЗО – 7 взрывов", - говорится в сообщении.
В Ворожбянской громаде произошел артобстрел из САУ. А в Эсманской громаде также был зафиксирован минометный обстрел (15 взрывов).
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