россияне совершили 10 обстрелов Сумщины, есть разрушения

Детали

В Середино-Будской громаде россияне совершили обстрелы из миномета и из АГС.

В результате обстрела были повреждены 2 частных дома. Также был зафиксирован обстрел из артиллерии. Поврежден 1 частный дом.

По информации, утром также были обстрелы города Середина-Буда Шосткинского района из миномета и из АГС, в результате этого был поврежден 1 частный дом.

"Белопольская община: после полуночи состоялась атака группы из 4 вражеских БПЛА типа "Shahed" по объектам в городе Белополье. Произошли попадания по админзданию, помещению учебного заведения и производственных помещениях. Также был обстрел общины с РСЗО – 7 взрывов", - говорится в сообщении.

В Ворожбянской громаде произошел артобстрел из САУ. А в Эсманской громаде также был зафиксирован минометный обстрел (15 взрывов).

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