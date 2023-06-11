росіяни здійснили 10 обстрілів Сумщини, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Вночі та зранку російські окупанти здійснили 10 обстрілів прикордонних громад Сумщини. Було зафіксовано 169 вибухів, є руйнування. Про це йдеться на сторінці у Telegam Сумської ОВА, пише УНН.
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У Середино-Будській громаді росіяни здійснили обстріли з міномета та з АГС.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено 2 приватні будинки. Також був зафіксований обстріл з артилерії. Пошкоджено 1 приватний будинок.
За інформацією, вранці також були обстріли міста Середина-Буда Шосткинського району з міномета та з АГС, внаслідок цього було пошкоджено 1 приватний будинок.
"Білопільська громада: після опівночі відбулася атака групи із 4 ворожих БпЛА типу "Shahed" по об'єктах у місті Білопілля. Відбулися влучання по адмінбудівлі, приміщенню навчального закладу та виробничих приміщеннях. Також був обстріл громади з РСЗВ – 7 вибухів", - йдеться у повідомленні.
У Ворожбянській громаді відбувся артобстріл з САУ. А у Есманській громаді також був зафіксований мінометний обстріл (15 вибухів).
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