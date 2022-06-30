Россияне нанесли по Донецкой области еще 19 ударов: били авиацией, артиллерией и РСЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Российские захватчики за 29 июня нанесли по Донецкой области 19 ударов, били авиацией, артиллерией и РСЗО по 10 населенным пунктам, сообщили в ГУНП в Донецкой области, пишет УНН.
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"Оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов: города Авдеевка, Славянск, Красногоровка, Бахмут, Часов Яр, Соледар, села Первомайское, Новониколаевка, Сидорово, Берестово. Всего зафиксировано 19 ударов по Донецкой области", - говорится в сообщении.
Детали
Россияне били авиацией, артиллерией, реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган", указали в полиции.
Как отмечается, зафиксировано 40 разрушений за сутки. Разрушены и повреждены 13 жилых домов, мясокомбинат, коксохимический завод, автомобиль "скорой помощи", гаражи, линия электросетей.
Есть убитые и раненые гражданские жители.
Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
Дополнение
За 29 июня российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области - в Красногоровке и Сидоровом. Еще 2 человека получили ранения.