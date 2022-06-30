Росіяни завдали по Донеччині ще 19 ударів: били авіацією, артилерією та РСЗВ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Російські загарбники за 29 червня завдали по Донеччині 19 ударів, били авіацією, артилерією та РСЗВ по 10 населених пунктах, повідомили у ГУНП у Донецькій області, пише УНН.
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"Окупанти обстріляли 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Слов’янськ, Красногорівка, Бахмут, Часів Яр, Соледар, села Первомайське, Новомиколаївка, Сидорове, Берестове. Загалом зафіксовано 19 ударів по Донеччині", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Росіяни били авіацією, артилерією, реактивними системами залпового вогню "Град" і "Ураган", вказали у поліції.
Як зазначається, зафіксовано 40 руйнувань за добу. Зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків, м’ясокомбінат, коксохімічний завод, автомобіль "швидкої допомоги", гаражі, лінію електромереж.
Є вбиті та поранені цивільні жителі.
Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.
Доповнення
За 29 червня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини отримали поранення.