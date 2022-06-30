Росіяни завдали по Донеччині ще 19 ударів: били авіацією, артилерією та РСЗВ

Цитата

"Окупанти обстріляли 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Слов’янськ, Красногорівка, Бахмут, Часів Яр, Соледар, села Первомайське, Новомиколаївка, Сидорове, Берестове. Загалом зафіксовано 19 ударів по Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Росіяни били авіацією, артилерією, реактивними системами залпового вогню "Град" і "Ураган", вказали у поліції.

Як зазначається, зафіксовано 40 руйнувань за добу. Зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків, м’ясокомбінат, коксохімічний завод, автомобіль "швидкої допомоги", гаражі, лінію електромереж.

Є вбиті та поранені цивільні жителі.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Доповнення

За 29 червня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини отримали поранення.