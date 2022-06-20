россияне нанесли авиаудар из Су-25 на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские оккупанты нанесли авиаудара по селу на Запорожье. Об этом говорится в сводке за минувшие сутки Сил обороны Запорожского края, пишет УНН.
Вдоль всей линии столкновения враг, как сообщается, продолжает обстрелы позиций украинских защитников и гражданской инфраструктуры, применяя авиацию, ствольную и реактивную артиллерию.
Цитата
"Бурлацкое противник обстрелял из РСЗО "Град", село Малые Щербаки претерпело авиаудара от штурмовика противника Су-25", - говорится в сообщении Сил обороны Запорожского края в Facebook.
Детали
Относительно общего характера вражеских действий указано, что противник продолжает концентрировать технику и личный состав в населенных пунктах Васильевского и Пологовского районов и производить артиллерийские обстрелы населенных пунктов вблизи линии разграничения. "Вероятность наступательных действий противника в направлении населенных пунктов Орехово, Гуляйполе, Каменское в ближайшее время не отмечается", - говорится в сообщении.
На всех рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия.
"В населенном пункте Заветное (Василовский район) зафиксировано движение колонны грузовиков в направлении города Энергодар. Зафиксировано движение колонны военной техники и бензовозов из населенного пункта Большая Белозерка (Василовский район) в направлении населенного пункта Малая Белозерка (Василовский район). Также, в районе населенного пункта Шевченко (Василовский район) зафиксирована вражеская военная техника. В Васильевке и Верхней Кринице получены данные о местах проживания оккупантов. Зафиксировано прибытие колонны военной техники и личного состава противника на территорию населенного пункта Березовка (Пологовский район)", - сообщили в Силах обороны Запорожского края.
За прошедшие сутки военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении, как указывается, уничтожили личного состава противника - 14 человек, 18 ранили; боевых бронированных машин – 3 единицы, один наблюдательный пункт, один опорный пункт вражеского взвода и один блиндаж.
Дополнение
На Запорожье из общежития дезертировали 60 российских солдат.