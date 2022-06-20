росіяни завдали авіаудару з Су-25 на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські окупанти завдали авіаудару по селу на Запоріжжі. Про це йдеться у зведенні за минулу добу Сил оборони Запорізького краю, пише УНН.
Вздовж усієї лінії зіткнення ворог, як повідомляється, продовжує обстріли позицій українських захисників та цивільної інфраструктури, застосовуючи авіацію, ствольну та реактивну артилерію.
Цитата
"Бурлацьке противник обстріляв з РСЗВ "Град", село Малі Щербаки зазнало авіаудару від штурмовика противника Су-25", - йдеться у повідомленні Сил оборони Запорізького краю у Facebook.
Деталі
Щодо загального характеру ворожих дій вказано, що противник продовжує концентрувати техніку та особовий склад в населених пунктах Василівського і Пологівського районів і здійснювати артилерійські обстріли населених пунктів поблизу лінії розмежування. "Ймовірність наступальних дій противника в напрямку населених пунктів Оріхова, Гуляйполе, Кам'янське протягом найближчого часу не відмічається", - йдеться у повідомленні.
На усіх рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії.
"У населеному пункті Заповітне (Василівський район) зафіксовано рух колони вантажівок у напрямку міста Енергодар. Зафіксовано рух колони військової техніки і бензовозів з населеного пункту Велика Білозерка (Василівський район) у напрямку населеного пункту Мала Білозерка (Василівський район). Також, у районі населеного пункту Шевченко (Василівський район) зафіксовано ворожу військову техніку. У Василівці та Верхній Криниці отримано дані про місця проживання окупантів. Зафіксовано прибуття колони військової техніки та особового складу противника на територію населеного пункту Березівка (Пологівський район)", - повідомили у Силах оборони Запорізького краю.
Протягом минулої доби військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку, як зазначається, знищили особового складу противника - 14 осіб, 18 поранили; бойових броньованих машин - 3 одиниці, один спостережний пункт, один опорний пункт ворожого взводу і один бліндаж.
Доповнення
На Запоріжжі з гуртожитка дезертирували 60 російських солдатів.